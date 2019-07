Südamerika: Venezuela will diplomatische Beziehung zu Deutschland normalisieren

Caracas, BerlinNach der Ausweisung des deutschen Botschafters Anfang März will Venezuela seine diplomatischen Beziehungen zu Berlin wieder normalisieren. Botschafter Daniel Kriener gelte nicht länger als unerwünschte Person, teilte das Außenministerium in Caracas am Montag mit. Der stellvertretende Außenminister Yván Gil habe sich mit der Beauftragten des Auswärtigen Amtes für Lateinamerika und die Karibik, Marian Schuegraf, in Berlin getroffen. Ziel sei es, die diplomatischen Kanäle wieder herzustellen und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu normalisieren.