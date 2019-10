Südamerika: Wahl in Bolivien: Morales führt – Stichwahl entscheidet

Morales ist seit fast 14 Jahren in Bolivien an der Macht. Damit ist der 59-jährige sozialistische Ex-Gewerkschaftsführer der am längsten amtierende Staatschef in Südamerika. Im Ringen um eine vierte Amtszeit ging es für den Staatschef diesmal wie erwartet so knapp aus wie noch nie. Erstmals muss sich Morales nun wahrscheinlich einer Stichwahl stellen, bei der er gegen eine vereinte Opposition durchaus schlagbar sein könnte.