Südkaukasus Nach Explosion: Lage in Karabach immer verzweifelter

26. September 2023 | Quelle: dpa

Rauch steigt nach der Explosion eines Tanklagers in Berg-Karabach auf. Bild: Bild: dpa

Die Not steht der armenischen Ärztin aus Berg-Karabach förmlich ins Gesicht geschrieben: „In diesem Moment haben wir keine medizinischen Ressourcen mehr übrig, die uns helfen können”, sagt sie in einem Video, das in sozialen Netzwerken vielfach geteilt wird.