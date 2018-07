Südostasien: Opposition bezeichnet Wahl in Kambodscha als Ende der Demokratie

Laut Wahlkomitee kam die Volkspartei auf 4875.189 der 6349.389 gültigen Stimmen, womit sie wahrscheinlich mehr als 100 der 125 Sitze in der Nationalversammlung erhält. Fast 600.000 Stimmzettel waren ungültig, was weithin als Ausdruck des Protests von Wählern interpretiert wurde. Das Komitee kündigte an, am 15. August das endgültige Ergebnis und die Sitzverteilung bekannt zu geben.