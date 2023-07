Südostasien Thailand: Wahlsieger Pita hofft weiter auf Premier-Amt

Nach der gescheiterten Wahl eines Regierungschefs in Thailand zwei Monate nach der Parlamentswahl ist die politische Zukunft in dem beliebten Urlaubsland völlig ungewiss. Spitzenkandidat Pita Limjaroenrat (42) von der pro-demokratischen Move-Forward-Partei gelang es am Donnerstag nicht, eine Mehrheit in beiden Kammern hinter sich zu bringen. Am nächsten Mittwoch soll erneut abgestimmt werden.