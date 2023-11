Südsee Vom Klimawandel vertrieben: Australien nimmt Tuvaluer auf

10. November 2023 | Quelle: dpa

Australiens Premier Anthony Albanese (l.) und Kausea Natano, Premierminister von Tuvalu, beim Pazifik-Insel-Forum in Aitutaki. Bild: Bild: dpa

Australien will künftig vom Klimawandel betroffene Menschen aus dem Südseestaat Tuvalu aufnehmen und ihnen ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht einräumen. Das historische Abkommen wurde am Freitag von Australiens Premier Anthony Albanese und dem Premier von Tuvalu, Kausea Natano, bei einem Treffen von Inselstaaten des Pazifiks auf den Cookinseln im Südpazifik unterzeichnet. Damit biete Australien erstmals einem Staat aufgrund der Bedrohung durch den Klimawandel Aufenthalts- oder Staatsbürgerrechte an, berichtete der Sender ABC.