Super Tuesday Zwei vermeintlich starke Kandidaten, denen es an Rückhalt fehlt

Die zweite Frage lässt sich noch nicht abschließend beantworten. In einigen Staaten wird noch ausgezählt, bis genau feststeht, wie viele Delegierte Trump beim Super Tuesday gewonnen hat, wird es dauern. Doch Haley konnte dennoch einen kleinen Achtungserfolg feiern: Sie gewann die Vorwahl im kleinen Bundesstaat Vermont – ihr zweiter Sieg im Primary-Wettbewerb. An der Dynamik des Rennens ändert dieser Sieg gleichwohl nichts. „Es war ein großartiger Abend“, feierte Trump seine Siegesserie dann auch, als er am späteren Abend in Mar-a-Lago vor seine Anhänger trat. Haley verzichtete hingegen auf eine Rede.



Lesen Sie auch: Duell um die US-Präsidentschaft – das müssen Sie wissen



Es stand also nicht viel auf dem Spiel für das ehemalige Staatsoberhaupt. Trotzdem lohnt es sich für sein Wahlkampfteam, die Ergebnisse genau im Blick zu behalten. Denn trotz seiner Dominanz sendeten die Wähler ihm auch Warnsignale. Wie schon in den Vorwahlen der vergangenen Wochen schnitt Trump in den Vororten der Großstädte verhältnismäßig schwach ab. Haley holte hier erneut viele Stimmen, konnte so den Abstand zu Trump vielerorts kleiner halten, als es Beobachter angesichts der Umfragen erwartet hatten.