Superreiche Warum die Zahl der chinesischen Milliardäre durch die Decke geht

Das neue Forbes-Ranking beschert auch Peking einen stolzen Titel. Die chinesische Hauptstadt hat dank 33 neuer Milliardäre New York vom Spitzenplatz verdrängt. Während in Peking nun 100 Milliardäre leben, sind es in der US-Metropole 99. Der mit Abstand reichste Mann Pekings ist Zhang Yiming. Der Gründer der populären Video-App Tiktok hat sein Vermögen im vergangenen Jahr trotz Ärger in den USA auf 35,6 Milliarden Dollar verdoppelt.



Mehr zum Thema: Schlagabtausch in Alaska, Sanktionsschlachten zwischen Brüssel und Peking, Rache an westlichen Modekonzernen: So viel Spannung war selten zwischen den USA, der EU und China.