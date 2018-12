 Supreme Court: Oberstes US-Gericht lehnt Trumps verschärftes Asylrecht ab

In der ersten Entscheidung zu dem Fall hatte ein Bezirksrichter am 19. November geurteilt, US-Recht gestatte es Einwanderern, Asyl zu beantragen unabhängig davon, wie sie ins Land gelangten. Trump hatte den Richter Jon Tigar daraufhin als „Obama-Richter“ bezeichnet. Tigar war von Trumps Vorgänger Barack Obama berufen worden. Der Vorsitzende Oberste Richter Roberts wies Trump in einer Erklärung zurecht und verteidigte die Unabhängigkeit der Justiz.