Supreme Court Oberstes US-Gericht weitet Recht auf Tragen von Schusswaffen aus

Der Oberste Gerichtshof der USA hat das Recht der Amerikaner auf das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit ausgeweitet. Mit einem Urteil von 6 zu 3 Stimmen kippte das mehrheitlich von konservativen Richtern besetzte Gericht am Donnerstag ein Waffengesetz in New York. Dieses sah vor, dass Menschen eine Begründung liefern mussten, warum sie eine Berechtigung für das Tragen einer Waffe in der Öffentlichkeit bekommen sollten.