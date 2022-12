Supreme Court Umstrittene US-Abschieberegelung bleibt vorerst in Kraft

27. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Migranten aus Lateinamerika stehen an der Grenzmauer zwischen Mexiko und den USA. Bild: Bild: dpa

Eine umstrittene Abschieberegelung, die unter Verweis auf die Corona-Pandemie eine schnelle Zurückweisung von Migranten an der Grenze zu Mexiko erlaubt, bleibt vorerst in Kraft. Das entschied das Oberste Gericht der USA gestern in Washington.