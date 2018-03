Syrien: Abzug der Rebellen aus Ost-Ghuta geht weiter

Seit Donnerstag haben immer mehr der islamistischen Rebellen die Waffen niedergelegt und einem Abzug zugestimmt. Derzeit stemmt sich in Ost-Ghuta nur noch die vor allem in Duma operierende Dschaish al-Islam gegen einen Abzug. Sie ist zwar in Gesprächen mit den russischen Unterhändlern, weigert sich aber, eine „Zwangsumsiedlung“ zu akzeptieren. Im Gebiet von Duma leben noch Zehntausende Zivilisten im Herrschaftsbereich der Rebellen.