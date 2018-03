Syrien-Angriffe: Russlands Warnung an Trump

BeirutRussland, Syrien und der Iran haben die USA vor neuen Angriffen auf Syrien gewarnt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow verurteilte den US-Angriff in der vergangenen Woche und erklärte, jegliche weitere Schritte dieser Art würden „ernste Konsequenzen nicht nur für die regionale, sondern auch die globale Sicherheit“ beinhalten. Lawrow war Gastgeber eines trilateralen Treffens mit seinen iranischen und syrischen Amtskollegen am Freitag in Moskau.