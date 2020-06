Syrien: Assad entlässt Ministerpräsident Imad Chamis

Die syrische Währung Pfund ist in den vergangenen Jahren abgestürzt: Vor den Aufständen des Jahres 2011 kostete ein Dollar 47 Pfund, diese Woche waren es mehr als 3000 Pfund. Die Preise von Gütern des täglichen Bedarfs sind stark gestiegen und manche sind vom Markt verschwunden. In der zweiten Junihälfte treten zusätzliche US-Sanktionen gegen Syrien in Kraft, was die Wirtschaft schon jetzt belastet.