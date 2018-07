Syrien: Assad nimmt Rebellenhochburg Idlib ins Visier

DamaskusDer syrische Präsident hat die Rückeroberung der nordwestlichen Rebellenhochburg Idlib zur militärischen Priorität erklärt. „Idlib ist jetzt unser Ziel, aber nicht nur Idlib“, sagte Assad der Agentur Tass zufolge russischen Medien am Donnerstag. Im Osten gebe es Gegenden, die von Terrorgruppen wie dem Islamischen Staat (IS) kontrolliert werden. Die Armee werde in alle diese Regionen vorrücken, betonte Assad.