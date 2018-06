Syrien: Assad will offenbar Nordkorea besuchen

SeoulSyriens Präsident Baschar al-Assad plant einem nordkoreanischen Agenturbericht zufolge einen Besuch in Nordkorea. Dies habe er beim Antrittsbesuch des nordkoreanischen Botschafters, Mun Jong Nam, in Damaskus am 30. Mai gesagt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Es wäre das erste Treffen eines Staatschefs mit Kim Jong Un in Pjöngjang seit seinem Amtsantritt 2011. Sowohl Nordkorea als auch Syrien sind weitgehend isoliert, Nordkorea wegen seines Atomprogramms und Syrien wegen des Vorgehens im Bürgerkrieg.