Syrien: Bombardement von Vororten der syrischen Hauptstadt fortgesetzt

Die Beobachtungsstelle berichtete, die Luftangriffe am Samstag hätten zwei Menschen in der Stadt Samalka und drei im nahegelegenen Harasta getötet. Die Aktivistengruppe Ghuta-Medienzentrum teilte mit, neun Menschen seien am Samstag in mehreren Städten getötet worden. Die syrischen Staatsmedien meldeten, Rebellen hätten Mörsergranaten auf Damaskus abgefeuert und Sachschäden verursacht.