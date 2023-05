Syrien: Erdogan: Haben in Syrien Anführer des Islamischen Staats getötet

Der Anführer der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS), Abu Hussein al-Kuraschi, ist nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getötet worden. „Diese Person wurde gestern im Rahmen einer Operation des türkischen Geheimdienstes in Syrien neutralisiert“, sagte Erdogan am Sonntag in einem Interview mit dem Sender TRT Turk.