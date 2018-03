Syrien: Erdogan will Kurdenmiliz „bis zur irakischen Grenze“ treiben

Ankara„Im Moment ist das Ziel Afrin“, sagte Erdogan am Freitag in Ankara. „Heute sind wir in Afrin, morgen werden wir in Manbidsch sein. Übermorgen werden wir gewährleisten, dass der Osten des Euphrats bis zur irakischen Grenze von Terroristen gesäubert wird, so Gott will.“ Der entsprechende Streifen östlich des Euphrats an der syrisch-türkischen Grenze ist etwa 400 Kilometer lang.