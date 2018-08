Syrien: EU warnt vor Katastrophe in Idlib

Wien/BerlinDie Europäische Union warnt vor einer Eskalation der Lage in der Region Idlib im Nordwesten Syriens. „Wir müssen vermeiden, dass es zu militärischen Aktionen in Idlib kommt, die eine humanitäre Katastrophe auslösen würden“, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Freitag beim informellen Rat der Außenminister in Wien. Europäisches Geld für den Wiederaufbau des Landes soll erst fließen, „wenn ein politischer Prozess wirklich deutlich auf den Weg gebracht sein wird“.