Syrien Fast 600 Menschen in Ost-Ghuta seit Februar getötet

04. März 2018 , aktualisiert 04. März 2018, 13:28 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Zivilbevölkerung leidet am meisten unter den Kämpfen in der syrischen Rebellenregion. Ein Ende der Kämpfe ist nicht in Sicht.