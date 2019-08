Syrien-Gespräche: Türkei und Russland legen keinen Plan für Idlib-Krise vor

Die Türkei und Russland haben Kremlchef Wladimir Putin zufolge über weitere Schritte gegen Terrorgruppen in der syrischen Rebellenregion Idlib verhandelt. „Wir haben verstanden, was wir gemeinsam unternehmen müssen, um dieses Problem zu lösen“, sagte Putin bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Moskau am Dienstag. Erdogan nannte das Treffen „sinnvoll“. Einen Plan zur Beendigung der Krise in der letzten großen Rebellenhochburg im Bürgerkriegsland legten die beiden nicht vor.