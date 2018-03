Syrien Hilfskonvoi erreicht belagertes Ost-Ghuta

05. März 2018 , aktualisiert 05. März 2018, 12:13 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In Syrien können die Menschen in Ost-Ghuta aufatmen. Nach Tagen der Isolation konnten erstmals Lastwagen mit Hilfsgütern in die Stadt fahren.