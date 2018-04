Syrien: Hinweise auf Giftgasangriff verdichten sich – Beteiligung Assads ergibt keinen Sinn

Berlin/Mainz/GenfDie Hinweise auf einen Giftgasangriff im syrischen Duma verdichten sich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte am Mittwoch mit, bei etwa 500 Krankenhauspatienten seien Anzeichen und Symptome festgestellt worden, die aufträten, wenn man giftigen Chemikalien ausgesetzt sei. Die WHO verurteilte den mutmaßlichen C-Waffen-Angriff und forderte ungehinderten Zugang zu dem betroffenen Gebiet, um zu helfen und die Folgen zu bewerten.