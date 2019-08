Syrien: Kampfjet der Regierungstruppen offenbar von Rebellen über Idlib abgeschossen

Beirut In der umkämpften Provinz Idlib im Nordwesten Syriens haben Rebellen einen Kampfjet der Regierungstruppen abgeschossen. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, das Flugzeug sei am Mittwoch von Raketen getroffen worden, die Extremisten abgefeuert hätten. Der Jet sei im Einsatz zur Zerstörung eines Hauptquartiers der islamistischen Nusra Front gewesen, die inzwischen als Tahrir al-Scham bekannt ist. Die mächtigste Rebelleneinheit im Nordwesten erklärte, sie habe den Jet vom Typ Suchoi-22 abgeschossen. Die Maschine sei in der Provinz Homs gestartet. Sie stürzte nahe der von Rebellen gehaltenen Stadt Chan Scheichun ab. In Richtung dieser Stadt rücken derzeit die Truppen von Präsident Baschar al-Assad vor.