Syrien: Keine Militärhilfe für FSA-Rebellen aus den USA

In Rakka, der früheren Hochburg der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS), haben die von den USA unterstützten Milizen am Sonntag eine dreitägige Ausgangssperre verhängt. IS-Kämpfer seien in die nordsyrische Stadt am Euphrat eingesickert und bereiteten eine Anschlagsserie vor, lautete die Begründung.