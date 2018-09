Syrien-Konflikt Bundesregierung lässt Militäreinsatz bei Giftgasangriff in Idlib offen

BerlinDie Bundesregierung hat offen gelassen, ob sie im Falle eines Giftgasangriffs in der syrischen Region Idlib militärisch an der Seite westlicher Verbündeter eingreifen würde. „Natürlich steht die Bundesregierung in Kontakt mit den Partnern und Verbündeten“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.