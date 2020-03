Syrien-Konflikt: Erdogan will Flüchtlingsabkommen mit EU aufschnüren

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach Angaben des Präsidialamtes in Ankara Kanzlerin Angela Merkel erklärt, das Flüchtlingsabkommen mit der EU müsse überarbeitet werden. Erdogan habe Merkel am Freitag in einem Telefonat gesagt, das 2016 ausgehandelte Abkommen würde nicht mehr funktionieren. Erdogan habe Merkel erklärt, dass die zwischen Russland und der Türkei ausgehandelte Waffenruhe in der syrischen Provinz Idlib auf den Schutz von Zivilisten und der türkischen Truppen abziele, hieß es weiter.