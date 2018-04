Syrien-Konflikt: Frankreichs Präsident Macron hat angeblich einen Beweis für den Giftgas-Einsatz des Assad-Regimes

ParisFrankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat in einem Fernsehinterview am Donnerstag versucht, Sorgen über eine militärische Eskalation in Syrien zu zerstreuen. „Keinesfalls wird Frankreich eine Eskalation zulassen oder etwas, das die Stabilität der Region gefährdet.“ Seine Priorität sei es, „den Terrorismus in Syrien, von wo die Attentate in Paris ausgingen,“ zu bekämpfen.