Syrien-Konflikt: Merkel hält Vierergipfel zu Syrien ohne die USA für denkbar

Sie habe auch in dem Telefonat mit Erdogan über die Lage in Syrien gesprochen und werde dies am Samstag beim Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Meseberg ebenfalls tun. „Wir wollen gute Beziehungen zu Russland“, sagte sie. Angesichts der Vielzahl von Probleme, die beide Länder angingen, sei ein permanenten Dialog wichtig. Dabei werde es Kontroversen geben, aber auch Punkte, in denen eine Zusammenarbeit möglich sei.