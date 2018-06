Syrien-Konflikt: Türkisch-amerikanische Übereinkunft – YPG-Miliz verlässt Manbidsch

Die USA haben 2000 Soldaten in Nordsyrien und mehrere Flugplätze und Außenposten in den von Kurden kontrollierten nordsyrischen Gebieten insbesondere östlich des Euphrats. In der ölreichen Provinz Dair as-Saur hält der IS noch einige Gebiete, bekämpft wird er dort mit US-Unterstützung von den von der YPG geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) und den Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Zuletzt gab es auch Konfrontationen zwischen SDF und Regierungstruppen.