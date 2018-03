Syrien-Konflikt: US-Attacke tötete offenbar Dutzende russische Söldner

Die Soldaten, hauptsächlich russische Staatsbürger, die für den syrischen Diktator Baschar al-Assad kämpften, starben demnach in der vergangenen Woche bei einem misslungenen Angriff auf einen Stützpunkt in der ölreichen Region Deir Ezzor. Die Basis, etwa acht Kilometer östlich der Trennlinie des Euphrat, wird von US- und hauptsächlich kurdischen Streitkräften gehalten. Die Zahl der registrierten Todesopfer schwankt zwischen 100 und mehr als 200 Soldaten.