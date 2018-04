Syrien-Krise: Russische Flotte verlässt syrischen Hafen – und droht mit dem Angriff auf US-Flugzeugträger

Die Lage sei nun vollständig stabil und 60.000 Bewohner könnten in ihre Häuser zurückkehren, sagte er. Ihnen werde sowohl vonseiten der UN als auch durch das russische „Zentrum zur Verständigung der Kampfparteien in Syrien“ geholfen, fügte er hinzu. Seinen Angaben nach wurden insgesamt etwa 1000 Tonnen an Lebensmitteln und Medikamenten in die Region geliefert.