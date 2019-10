Syrien : Kurden bereiten sich auf türkischen Angriff vor – Iran hält Militärübung ab

Derweil hat der Iran nahe der Grenze zur Türkei einem staatlichen Medienbericht zufolge überraschend eine Militärübung begonnen. Das Manöver wurde am Mittwoch angekündigt. Nähere Zahlen zu den Soldaten gab es nicht, die an der Übung in Kuschchi in der iranischen Provinz West-Aserbaidschan teilnehmen.