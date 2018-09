Syrien Offensive in Idlib – Bundesregierung mahnt Russland zur Deeskalation

BerlinDie Bundesregierung hat Russland aufgerufen, die syrische Führung von einer drohenden Offensive gegen die letzte verbliebene Rebellenhochburg Idlib abzubringen. „Wir erwarten von Russland, das syrische Regime von einer Katastrophe abzuhalten“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Zudem müssten humanitäre Hilfsorganisationen ungehinderten Zugang in die Region haben.