Syrien Rebellengruppe startet Entwaffnung aus Idlib

Leichte und mittelschwere Waffen blieben vor Ort. Die Türkei, die in dem Bürgerkrieg einige als moderat geltende Rebellengruppen in Syrien unterstützt, und Russland, dass dort an der Seite der Regierungstruppen kämpft, hatten sich im vergangenen Monat auf die Errichtung einer Pufferzone geeinigt.