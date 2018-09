Syrien Russische Kampfjets fliegen Luftangriffe auf Idlib

MoskauRussische Kampfjets haben die Rebellen in der syrischen Provinz Idlib aus der Luft angegriffen. Die Luftangriffe der vier Maschinen hätten sich gegen die Infrastruktur von mit Al-Kaida verbündeten Rebellen gerichtet, darunter ein Waffenlager und eine Startanlage für Drohnen, mit denen russische Militäreinrichtungen in Syrien angegriffen worden seien, teilte das Moskauer Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Das russische Militär erklärte, es habe Dutzende feindliche Drohnen vom Himmel geholt.