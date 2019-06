Syrien: Russland soll Waffenruhe in Idlib erzielt haben

Die türkische Regierung bestätigte das angebliche Abkommen zunächst nicht. Stattdessen ließ das Verteidigungsministerium am Donnerstagvormittag verlauten, dass ein türkischer Beobachtungsposten in Idlib „absichtlich“ mit 35 Geschossen angegriffen worden sei. Drei Soldaten seien verletzt worden. Man habe mit Russland Kontakt aufgenommen. Bei der Nachrichtenplattform Habertürk war die Rede von Kämpfen am frühen Morgen.