Syrien Russland und Türkei wollen Spannungen in Idlib abbauen

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege wollen sich kommende Woche in Moskau zu Krisengesprächen wegen der Lage in Idlib treffen. Der Termin ist nach Kremlangaben entweder am 5. oder am 6. März. Am Freitag hatten sich die beiden Staatschefs demnach auch in einem Telefonat äußerst besorgt gezeigt wegen der Lage in Idlib.