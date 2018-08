Syrien: Russland verstärkt Truppen im östlichen Mittelmeer massiv

In den vergangenen Wochen haben sich die Hinweise auf einen möglicherweise bevorstehenden Angriff der syrischen Regierungstruppen auf die von Rebellen gehaltene Region Idlib in Nordsyrien verstärkt. Hunderttausende Rebellen und Extremisten waren nach ihrer militärischen Niederlage aus anderen Rebellengebieten Syriens in die Provinz Idlib gebracht worden. Zu den Hinweisen auf eine mögliche Offensive zählen auch über Rebellengebieten abgeworfene Flugblätter, auf denen die Menschen aufgefordert werden, die Wiederherstellung der staatlichen Gewalt zu akzeptieren.