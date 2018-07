Syrien: Syrische Regierungstruppen hissen Flagge in Golanhöhen

Die Regierungstruppen hatten das strategisch wichtige Gebiet, das auch an Jordanien grenzt, nach der Kapitulation von Rebellen übernommen. Bei ihrem Vormarsch wurden sie von der russischen Luftwaffe unterstützt. In der vergangenen Woche rückten die Einheiten in Richtung der entmilitarisierten Zone vor, die syrisches Territorium von dem Gebiet unter israelischer Verwaltung trennt.