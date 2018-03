Syrien: Türkei schickt Spezialkräfte für Städtekampf nach Afrin

IstanbulZur Vorbereitung des Städtekampfs bei der Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG im nordsyrischen Afrin hat die türkische Regierung Spezialkräfte in die Region verlegt. „Im Moment wird der Kampf weit weg von den Städten in Dörfern, Ortschaften und auf dem Land fortgesetzt“, sagte Vize-Ministerpräsident Bekir Bozdag am Montag dem Sender NTV. Je weiter die Armee aber vorrücke, „desto mehr geht der Kampf in Gebiete über, in denen sich Zivilisten befinden“. Die Spezialkräfte brächten Erfahrung im Kampf in Wohngebieten mit.