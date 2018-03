Syrien: Türkische Soldaten in Afrin bei Offensive gegen Kurdenmiliz YPG getötet

Sana berichtete am Freitag, die Türkei habe erneut gegen die Forderung des UN-Sicherheitsrates nach einer 30-tägigen Waffenruhe in Syrien verstoßen. Die Regierung in Ankara vertritt dagegen den Standpunkt, dass die Offensive gegen die aus ihrer Sicht terroristische YPG nicht von der Resolution betroffen sei. Die USA und auch die Bundesregierung haben allerdings deutlich gemacht, dass die Türkei in Afrin aus ihrer Sicht daran gebunden ist.