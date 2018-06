Syrien: UN-Menschenrechtsrat sieht Belege für Giftgaseinsatz in Duma

Die Regierungsanhänger hätten systematisch Wohngebiete von Zivilisten bombardiert, darunter Kliniken und Schulen, heißt es weiter. Sie hätten die Menschen zudem ausgehungert, indem sie die Lieferung von Nahrung und Medizin in das belagerte Gebiet verhindert hätten. So sei im März an einem Regierungskontrollpunkt 70 Prozent der medizinischen Hilfsmittel von Bord der 46 Lastwagen genommen worden. Mehrere Kinder in Ost-Ghuta seien an vermeidbaren Krankheiten gestorben.