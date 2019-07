Syrien: Uno-Experte warnt vor größter humanitärer Katastrophe des 21. Jahrhunderts

New York Uno-Nothilfekoordinator Mark Lowcock hat den Uno-Sicherheitsrat aufgerufen, sich endlich für ein Ende des Blutvergießens in der umkämpften syrischen Provinz Idlib einzusetzen. Ansonsten drohe dort die schlimmste humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts, sagte Lowcock am Dienstag in New York. Den Mitgliedern des Uno-Sicherheitsrats warf er vor, sie hätten alle bisherigen Bitten und Warnungen in den Wind geschlagen und „90 Tage lang nicht gemacht, während das Massaker vor Ihren Augen weitergeht“. Er fügte hinzu: „Wollen Sie wieder nur mit den Achseln zucken ... oder wollen Sie den Kindern von Idlib zuhören und etwas tun?“