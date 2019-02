 Syrien: US-Regierung ruft Herkunftsstaaten zur Rücknahme von IS-Kämpfern auf

In dem Pentagon-Bericht heißt es, der IS sei immer noch zu Offensiven in der Lage. Die Syrischen Demokratischen Kräfte kämpften weiter gegen den IS, seien aber stark auf Unterstützung der Koalition angewiesen. Die Türkei - die Teil der Koalition ist - betrachtet die YPG als Terrororganisation. In dem Bericht wird darauf verwiesen, dass die Türkei seit 2017 an keinen Bodenoperationen gegen den IS teilgenommen habe.