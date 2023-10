Syrien : USA fliegen Luftangriffe auf Ziele mit Iran-Bezug in Ostsyrien

Am Mittwoch hatte US-Präsident Biden gesagt, auch der oberste Führer des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, sei direkt vor weiteren Angriffen gewarnt worden, ob sie nun vom Iran selbst oder seinen Handlangern in der Region kämen. „Meine Warnung an den Ajatollah war, dass wenn sie weiter gegen diese Truppen vorgehen, wir reagieren werden. Und er sollte vorbereitet sein.“ Auf die Frage, wie diese Botschaft an Chamenei übermittelt wurde, wollte Kirby am Donnerstag keine Antwort geben.