Syrienkonflikt: Türkei und USA einigen sich auf Fahrplan für umkämpfte Stadt Manbidisch

Ein wenig Normalität im Wahnsinn des Krieges: Frauen gehen an einem Modegeschäft in der zerstörten Stadt Manbidisch in Nordsyrien vorbei, die 2016 nach schweren Kämpfen von kurdischen Milizen vom IS befreit wurde. Jetzt will die türkische Regierung die von den USA unterstützten Milizen aus der Grenzstadt vertreiben.

AP

Bild: