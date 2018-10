Syrienkonflikt UN-Beauftragter de Mistura tritt überraschend zurück

New YorkNach erfolglosen Vermittlungsversuchen im Syrienkonflikt über mehr als vier Jahre gibt der UN-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura seinen Posten auf. Der 71 Jahre alte italienisch-schwedische Spitzendiplomat kündigte den Rücktritt am Mittwoch überraschend in einer Sitzung des Sicherheitsrats an. Hintergrund seien „ausschließlich persönliche Gründe“, sagte de Mistura, der das Amt Ende November abgeben will.