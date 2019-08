Derweil teilte die syrische Ersthelfer-Organisation Weißhelme mit, ins Visier von Regierungstruppen geraten zu sein. In Idlib seien während der Offensive 15 Rettungszentren der Gruppe angegriffen worden und das Militär und seine Verbündeten hätten sieben Freiwillige getötet, sagte der Weißhelmvorsitzende Raed al-Saleh. In dem Rebellengebiet mit etwa drei Millionen Menschen gebe es keine sicheren Orte mehr. Die Weißhelme sind der Hauptrettungsdienst in der Region. Die syrische Regierung bezeichnet sie als Terroristen.